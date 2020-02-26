Первый случай коронавируса зафиксирован в Грузии (видео)

Заболел 50-летний мужчина, который вернулся из Ирана.

В Грузии зафиксировали первый случай смертельного коронавируса из Китая.

Как сообщает портал "Грузия Online", об этом заявила на специальном брифинге министр здравоохранения и социальной защиты Екатерина Тикарадзе.

Она отметила, что вирус обнаружили у 50-летнего гражданина Грузии, который прибыл из Ирана через Азербайджан. В настоящее время он помещен в инфекционную больницу. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Правительство, по словам чиновницы, делает все, чтобы помешать началу эпидемии в Грузии.

"Хочу сообщить, что на границе гражданин был проверен нашими пограничниками, которые были полностью экипированы соответствующим образом. Так как их здоровье для нас очень важно. Они выполняют все наши поручения. Это снижает риск их заболевания, но, несмотря на это, мы сейчас осуществляем контроль и наших таможенников и они будут переведены в карантинное пространство", - рассказала министр.

По словам главы Минздрава Грузии, повода для паники в стране нет.

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Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

Всемирная организация здравоохранения 30 января 2020 года объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

По состоянию на 26 февраля в мире зарегистрировано 81 тысячу 005 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тыс. 762 - летальные, выздоровели уже 30 тыс. 109 человек.