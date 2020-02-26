В мире более 650 миллионов людей страдают ожирением, в том числе 120 миллионов детей - эксперты

В Украине ожирением страдает каждая четвертая женщина и каждый шестой мужчина.

Более 650 миллионов людей в мире страдают ожирением, из них 120 миллионов - дети.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил генеральный директор компании «Ново Нордиск Украина» Владислав Мороз.

Он напомнил, что 4 марта - Всемирный день борьбы с ожирением, и подчеркнул, что ожирение следует воспринимать как серьезное хроническое заболевание, которое влияет не только на человека, имеющего избыточный вес, но и на общество в целом.

Мороз отметил, что компания «Ново Нордиск» одной из первых в мире решила научно, структурно и системно подойти к решению этой медико-социальной проблемы. «Цель компании - победа над ожирением. Это высокая цель, и для того, чтобы ее реализовать, есть несколько задач, которые мы перед собой ставим - восприятие ожирения как хронического заболевания, изменение отношения общества и практической медицины к нему, чтобы сделать его одним из приоритетов в системе здравоохранения», - подчеркнул Мороз.

По его словам, необходимо изменить отношение к пациентам с этим заболеванием, поскольку это не является осознанным выбором человека, имеющего избыточный вес.

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Он подчеркнул, что компания уже около 100 лет занимается поиском, разработкой и совершенствованием препаратов для лечения хронических заболеваний. «И мы уверены, что нам удастся разработать портфель решений для пациентов с ожирением. У нас уже есть некоторые решения для таких пациентов, но также у нас есть разработки, которые в ближайшее время будут выходить и станут доступными для большинства пациентов», - сказал гендиректор «Ново Нордиск Украина».

Также он не исключает возможности создания специализированных центров по профилактике и лечению ожирения.

Посол Королевства Дания в Украине Рубен Мадсен отметил, что поддерживает одну из крупнейших компаний Дании и приобщается к привлечению внимания к ожирению, что является одной из наиболее важных проблем нынешнего общества.

Он отметил, что эта проблема становится все более угрожающей - по оценкам экспертов, с 1975 года число пациентов увеличилось втрое и приобретает признаки пандемии, поэтому этой проблеме нужно уделять внимание.

Доктор медицинских наук, врач-эндокринолог, руководитель отдела диабетологии Института эндокринологии и обмена веществ имени В.П. Комиссаренко НАМН Украины Любовь Соколова на пресс-конференции также отметила, что ожирение является хроническим заболеванием, приобретающим признаки эпидемии, поскольку число людей, имеющих это заболевание, прогрессивно растет в мире, и лидером здесь являются США, а также такие страны, как Великобритания и Греция. «Если раньше к странам, где было большое число людей с ожирением, относились страны с высоким уровнем дохода, то сейчас лидерами постепенно становятся страны, в которых средний или низкий уровень дохода», - сказала Соколова.

Она отметила, что к ожирению приводит неправильное питание, прежде всего, в фаст-фудах, и малоподвижный образ жизни.

По ее словам, в Украине точной статистики нет, а есть «лишь приблизительные цифры - каждая четвертая женщина и каждый шестой мужчина в Украине страдают ожирением».

Также она отметила, что «прогрессивно растет число детей, имеющих избыточный вес или ожирение».

Соколова подчеркнула, что ожирение часто сопровождается сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также такими болезнями как артериальная гипертензия, сахарный диабет второго типа, некоторые виды онкологических заболеваний, в частности, рак молочной железы и другие.

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Врач отметила, что Украина будет иметь успех в решении этой проблемы, если «здоровый образ жизни станет модой».

Президент Ассоциации диетологов Украины, главный эксперт страны по вопросам здорового питания Олег Швец отметил, что около 20% взрослого населения имеет ожирение. По данным исследования, в городах с населением более 50 тысяч человек - 14% среди взрослых. В то же время он отметил, что среди молодежи в возрасте до 25 лет ожирение распространено существенно меньше, на уровне около 9%.

Также он отметил, что в Украине проводится мало таких исследований, и в этой связи положительно отметил деятельность компании «Ново Нордиск Украина».

Член-корреспондент НАМН Украины, доктор медицинских наук, ведущий специалист в области акушерства и гинекологии Татьяна Татарчук отметила, что на сегодняшний день проблема ожирения у детей привела к тому, что у девушек с избыточной массой тела появляются нарушения репродуктивной системы, которые могут привести к расстройству здоровья вплоть до бесплодия.

Также она отметила, что женщины с избыточной массой тела нередко имеют осложнения во время родов. «Женщины с избыточной массой тела имеют существенно более высокий риск материнской смертности, инфарктов и инсультов во время беременности, риски сахарного диабета, патологии плода и т.д.», - отметила доктор медицинских наук.