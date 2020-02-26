Коронавирус в Италии диагностировали у четырех детей

Количество зараженных в стране приближается к 400.

В Италии диагностировали коронавирус COVID-19 у четырех детей.

Об этом сообщает ANSA.

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Отмечается, что коронавирус обнаружили у 4-летней девочки, двух 10-летних детей и 15-летнего мальчика в регионе Ломбардия. Двое детей находятся в больнице.

В целом коронавирусом заразились уже 374 итальянцев. Больше всего случаев зафиксировано в Ломбардии – 258, Венето – 71, по три случая в Пьемонте, Лацио и Лигурии, по одному – в Марке и Больцано.

В то же время снова возросло количество умерших от китайского коронавируса. В Италии зафиксирована уже 12 смерть. Умер 70-летний мужчина, проживавший в Ломбардии. По данным медиков, у погибшего в прошлом были серьезные заболевания.

Ранее сообщалось об 11 летальных случаев.

Напомним, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

По состоянию на 26 февраля в мире зарегистрировано 81 005 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса COVID-19, из них 2 762 – летальные, выздоровели уже 30 109 человек.

В Украине ни одного подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.