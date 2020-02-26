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Коронавирус "ворвался" в Грецию

14:09, 26 февраля 2020
Зарубежные новости
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REUTERS

Об этом сообщила представитель Минздрава Греции Сотирис Циодрас, передает Reuters.

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Отмечается, что коронавирусом заразилась 38-летняя женщина, приехавшая из северной Италии.

Как сообщалось, в Италии число умерших от нового коронавируса возросло до 11 человек. Отмечается, что количество летальных случаев увеличилось после того, как вспышка COVID-19 распространилась из регионов Ломбардии и Венето в Сицилию, Тоскану и Лигурию.

Кроме того, в Италии зафиксировано около 322 случаев инфицирования новым коронавирусом.

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