Коронавирус "ворвался" в Грецию

Коронавирусом заразилась 38-летняя женщина, приехавшая из северной Италии.

26 февраля в Греции зафиксировали первый случай заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщила представитель Минздрава Греции Сотирис Циодрас, передает Reuters.

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Отмечается, что коронавирусом заразилась 38-летняя женщина, приехавшая из северной Италии.

Как сообщалось, в Италии число умерших от нового коронавируса возросло до 11 человек. Отмечается, что количество летальных случаев увеличилось после того, как вспышка COVID-19 распространилась из регионов Ломбардии и Венето в Сицилию, Тоскану и Лигурию.

Кроме того, в Италии зафиксировано около 322 случаев инфицирования новым коронавирусом.