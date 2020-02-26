Коронавирус "ворвался" в Грецию
14:09, 26 февраля 2020Зарубежные новости
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Коронавирусом заразилась 38-летняя женщина, приехавшая из северной Италии.
REUTERS
26 февраля в Греции зафиксировали первый случай заражения коронавирусом COVID-19.
Об этом сообщила представитель Минздрава Греции Сотирис Циодрас, передает Reuters.
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Отмечается, что коронавирусом заразилась 38-летняя женщина, приехавшая из северной Италии.
Как сообщалось, в Италии число умерших от нового коронавируса возросло до 11 человек. Отмечается, что количество летальных случаев увеличилось после того, как вспышка COVID-19 распространилась из регионов Ломбардии и Венето в Сицилию, Тоскану и Лигурию.
Кроме того, в Италии зафиксировано около 322 случаев инфицирования новым коронавирусом.
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