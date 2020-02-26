В Германии зафиксированы новые случаи коронавируса, один человек – в критическом состоянии

Коронавирусом COVID-19 заразились двое мужчин.

Первые случаи заболевания коронавирусом зафиксировали еще в двух федеральных землях Германии – в Северном Рейне-Вестфалии на западе и Баден-Вюртемберге на юге страны.

Об этом сообщает DW.

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Коронавирус обнаружили у мужчины из города Еркеленц, расположенного вблизи границы с Нидерландами. Отмечается, что мужчина находится в критическом состоянии. Его жену также транспортировали в больницу.

Отмечается, что мужчине и женщине чуть более 50 лет. Супруги часто ездят в командировки по работе. В качестве меры пресечения местные власти грешили закрыть в городе детские сады и школы.

Кроме того, инфицирование коронавирусом подтвердили у 25-летнего мужчину из административного района Геппинген вблизи Штутгарта. Мужчина находится в изолированном помещении в больницу.

Местные власти предполагают, что он мог заразиться во время поездки в Милан. Сейчас там пытаются установить всех, кто контактировал с инфицированным.

Ранее в Германии зафиксировали 16 инфицированных коронавирусом. По меньшей мере одного из них уже выписали из больницы. В Германии вирус распространился в городе Штарнберг федеральной земли Бавария, где сотрудники компании Webasto заразились от коллеги, прибывшей из Китая.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Инфицированные коронавирусом выявлены в ряде стран. Больше всего случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Китае, в последние дни коронавирус активно распространяется в Южной Корее и Италии.