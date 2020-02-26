В Италии от коронавируса уже умерли 11 человек - СМИ

В стране зафиксировано около 322 случаев инфицирования новым коронавирусом.

В Италии число умерших от нового коронавируса возросло до 11 человек.

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Об этом сообщает итальянское издание ANSA.

Отмечается, что количество летальных случаев увеличилось после того, как вспышка коронавируса распространилась из регионов Ломбардии и Венето в Сицилию, Тоскану и Лигурию.

Кроме того, в Италии зафиксировано около 322 случаев инфицирования новым коронавирусом.

Больше всего от коронавируса пострадала Ломбардия, где умерли 9 человек и 240 заразившихся. В регионе Венето зафиксировано два летальных исхода и 43 случая заражения.

Кроме того, в Эмилии-Романье инфицировано 26 человек, трое в Пьемонте, трое в Лацио, один человек в Больцано, два Тоскане и трое на Сицилии.

Источник: https://www.ansa.it/english/news/2020/02/25/11-dead-as-coronavirus-outbreak-spreads_00ad726d-fe71-4e86-9445-960458552f86.html

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

По состоянию на 26 февраля в мире зарегистрировано 81 тыс. 005 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тыс. 762 - летальные, выздоровели уже 30 тыс. 109 человек.

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.