В мире зарегистрировано более 81 тысячи случаев нового коронавируса – Минздрав

В результате осложнений, вызванных COVID-19, 2 тыс. 762 человека умерли, выздоровели - 30 тыс. 109 человек.

По состоянию на 26 февраля в мире зарегистрировано 81 тыс. 005 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тыс. 762 - летальные, выздоровели уже 30 тыс. 109 человек.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.

По данным ВОЗ, эпидемия в Китае достигла своего пика между 23 января и 2 февраля и с тех пор неуклонно снижается.

"Уровень смертности составляет от 2% до 4% в Ухане и 0,7% за пределами Уханя. Для людей с легким течением заболевания срок выздоровления составляет около двух недель, в то время как люди с тяжелым течением выздоравливают на протяжении трех-шести недель", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

С 24 февраля у всех людей, приезжающих в Украину из стран, где зарегистрированы случаи COVID-19, измеряют температуру тела.