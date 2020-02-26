Эксперты объяснили, когда категорически нельзя есть картошку

Проросшую картошку не стоит употреблять, поскольку множество полезных ингредиентов продукта уже потеряно.

Свежая картошка - во многом полезный продукт, но бывают случаи, когда ее категорически нельзя употреблять.

Они были перечислены немецкими специалистами: например, овощ хранился в холодильнике, не очищен или у него имеются мокрые пятна, пишет MedikForum.

Хранившаяся в холодильнике. В этом случае, по данным британского агентства по пищевым стандартам, картошку категорически нельзя употреблять прежде всего людям с диабетом, предиабетом. После такого хранения крахмал, содержащийся в ней, превращается в сахар. Когда продукт запекается или жарится, он образует акриламид, увеличивающий риск развития рака.

Читайте такжеВрач рассказала, кому нельзя есть блины

Проросшая, имеющая зеленые пятна. Проросшую картошку не стоит употреблять, поскольку множество полезных ингредиентов продукта уже потеряно. Зеленые участки - признак высокого содержания соланина, токсичного химического соединения, которое может привести к тошноте, сонливости, инфекциям почек, аритмии сердца.

Неочищенная. Еще один случай, когда употреблять нельзя – вместе с кожурой. Картофельную корку следует счищать, так как она концентрирует высокое содержание соланина (особенно при длительном хранении). Кроме того, овощ часто опрыскивают пестицидами, чтобы уберечь от вредителей.

С неприятным запахом. Проникающий сладковатый и затхлый запах – сигнал того, что картошка испорчена. Хорошая обладает приятным землистым запахом.

Имеющая мокрые пятна. Если картофель местами мокрый, это признак того, что он заражен грибами и бактериями (такими как Erwina caratovora), предупреждают эксперты. Есть его нельзя – только в мусорный бак!

Ранее немецкие ученые выяснили, что максимально плотный завтрак позволяет самым лучшим образом снизить вес и избежать ожирения.