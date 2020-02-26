От коронавируса в Китае умерли уже более 2700 людей

Инфицированных COVID-19 сейчас уже более 78 000.

Количество жертв нового коронавирус в Китае увеличилось до 2 715 человек.

Об этом сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и охраны здоровья КНР.

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Согласно последним данным из 31 провинции КНР, в целом подтверждено 78 064 случая заболевания коронавирусом. Излечились от вируса 29 745 человек.

За минувшие сутки выявлены 406 новых случаев заболевания, 401 из них – в провинции Хубэй, которая является эпицентром распространения коронавируса COVID-19. Все 52 летальных случая также зарегистрированы в Хубэе.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса.

Инфицированные коронавирусом выявлены в ряде стран. Больше всего случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Китае, в последние дни активно распространяется коронавирус в Южной Корее и Италии. Накануне первый случай коронавируса из Китая зарегистрировали в Алжире.