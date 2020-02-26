Власти США призвали американцев готовиться к коронавирусу

По словам чиновников, ситуация может быть очень серьезной.

Американские власти ожидают увидеть случаи коронавируса в США.

Как сообщает "Голос Америки", об этом заявила директор Национального центра иммунизации и заболеваний дыхательных путей в Центре по контролю и противодействию заболеваниям Нэнси Мессонье.

"Вопрос уже не в том, произойдет ли это, а в том, когда это произойдет - и сколько людей в этой стране серьезно заболеют", - приводит ее слова NPR.

Читайте такжеЕще у одной туристки в гостинице на Тенерифе обнаружили коронавирус

Чиновница призвала американскую общественность сотрудничать с властью с осознанием, что ситуация может быть очень серьезной. По ее словам, недопущение пересечения вирусом границ США осложняется его распространением в других странах.

По словам Мессонье, меры по предупреждению распространения болезни могут включать закрытие школ, прекращение работы предприятий и отмену публичных событий.

"Я понимаю, что вся эта ситуация может показаться очень сложной, и серьезно повлиять на повседневную жизнь, но люди должны начать говорить обо всех этих вещах", - сказала чиновница.

Как сообщал УНИАН, смертельный коронавирус накануне подтвердили в Алжире.