Первый случай коронавируса подтвержден в Алжире
00:09, 26 февраля 2020Зарубежные новости
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Заболел гражданин Италии.
Иллюстрация REUTERS
В Алжире зарегистрировали первый случай смертельного коронавируса из Китая.
Как сообщает TSA, об этом заявил министр здравоохранения страны Абдеррахман Бенбузид.
Пострадавший, по словам министра, прибыл в Алжир 17 февраля. Это гражданин Италии. Мужчину поместили на карантин для специального лечения.
Как сообщал УНИАН, 25 февраля первый случай коронавируса зафиксировали в Румынии. Заболевший три недели назад вернулся из Италии. Сейчас он помещен на карантин.
В Италии из-за вспышки коронавируса закрыли на карантин 10 населенных пунктов. По последней информации, в стране жертвами коронавируса стали 10 человек.
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