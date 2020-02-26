Первый случай коронавируса подтвержден в Алжире

Заболел гражданин Италии.

В Алжире зарегистрировали первый случай смертельного коронавируса из Китая.

Как сообщает TSA, об этом заявил министр здравоохранения страны Абдеррахман Бенбузид.

Пострадавший, по словам министра, прибыл в Алжир 17 февраля. Это гражданин Италии. Мужчину поместили на карантин для специального лечения.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля первый случай коронавируса зафиксировали в Румынии. Заболевший три недели назад вернулся из Италии. Сейчас он помещен на карантин.

В Италии из-за вспышки коронавируса закрыли на карантин 10 населенных пунктов. По последней информации, в стране жертвами коронавируса стали 10 человек.