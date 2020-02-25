Еще у одной туристки в гостинице на Тенерифе обнаружили коронавирус

Положительный тест на коронавирус оказался у спутницы инфицированного туриста из Италии, о котором сообщалось ранее.

Еще у одной туристки из отеля на юге острова Тенерифе, входящего в архипелаг Канарских островов, обнаружен коронавирус.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Управление здравоохранения Канарских островов.

Положительный тест на коронавирус обнаружен у спутницы инфицированного туриста из Италии, о котором сообщалось ранее.

"Оба пациента в удовлетворительном состоянии. На данный момент их изолировали в университетской больнице", - говорится в сообщении медиков.

Врачи проверяют состояние здоровья всех гостей отеля, в котором пребывали указанные пациенты.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 февраля, в одном из отелей на юге острова Тенерифе изолировали около тысячи человек с положительным тестом на коронавирус одного из туристов.

В конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

По состоянию на 25 февраля в мире зарегистрировано 80 тыс. 150 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тыс. 699 - летальные, выздоровели уже 27 тыс. 695 человек.

В Украине ни один лабораторно подтвержденный случай выявления COVID-19 не зафиксирован.