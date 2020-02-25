В Китае заподозрили, что COVID-19 могут распространять даже те, кто уже выздоровел

Ученые заметили следы нового коронавируса в теле пациентов, у которых прошли все симптомы.

Следы нового коронавируса COVID-19 были обнаружены в телах пациентов, которые уже выздоровели. Это заставило экспертов в Китае задуматься, могут ли те, кто уже избавился от всех симптомов, все равно заражать других.

Как пишет Newsweek, глава команды по борьбе против эпидемии COVID-19 в провинции Хубэй Чжао Цзяньпин сказал, что некоторые пациенты после выздоровления от инфекции сдавали тесты на выявление вирусов или бактерий в их телах.

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Анализ нуклеиновой кислоты обнаруживал, что COVID-19 все еще присутствует в их организмах. Чжао, который занимает должность специалиста клиники Тондж в Ухане по респираторным заболеваниям, не назвал количество людей, у которых после выздоровления все равно нашли вирус. Но он отметил, что мазки из горла и носа пары в Канаде, которые выздоровели, тоже содержали следы опасного коронавируса.

«Это опасно. Куда деть таких пациентов? Нельзя их отправить домой, потому что они могут быть заразными для других. Но нельзя их оставлять и в больницах, потому что ресурсов не так много», - сказал китайский врач.

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Однако, профессор Школы молекулярной и клеточной биологии Университета Лидса Марк Харрис сказал Newsweek, что не встречал в научных работах случаев, когда вирус оставался в теле людей после выздоровления.

«Это в определенной степени возможно, но вряд ли на высоком уровне и на долго. Иначе у этих людей должны появиться симптомы. Нам нужны надежные научные доказательства, прежде чем мы сделаем какие-то выводы», - сказал он.