Мочевой пузырь производит спирт: в США обнаружили женщину с редким заболеванием

Пациентке советовали пройти курс лечения от алкоголизма, хотя она почти не пьет.

Американские врачи в штате Пенсильвания обнаружили неизвестное ранее заболевание, которое фактически превратило мочевой пузырь пациентки в пивоварню, производящую этиловый спирт.

Об этом пишет BBC со ссылкой на журнал Annals of Internal Medicine.

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Оба эти заболевания нередко встречаются у людей, злоупотребляющих алкоголем. Но пациентка уверяла медиков, что практически не пьет.

«Все врачи приходили к выводу, что она скрывает болезненное пристрастие к алкоголю», – говорится в сообщении.

Несколько раз по результатам анализов ей советовали пройти курс лечения от алкоголизма, но больная продолжала настаивать, что накануне даже не притрагивалась к спиртному.

Один из сотрудников клиники обратил внимание на то, что, несмотря на высокий уровень содержания спирта в моче, больная совершенно не выглядит пьяной. Тогда он решил провести более подробное исследование, которое привело их к открытию.