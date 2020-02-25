Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Швейцарии

Страна граничит с Италией на юге, в том числе у нее есть общая граница с областью Ломбардия, где зарегистрировали уже больше 200 случаев коронавируса.

В Швейцарии во вторник зафиксировали первый случай заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом пишет lb.ua со ссылкой на местное издание 20min.ch.

Страна граничит с Италией на юге, в том числе у нее есть общая граница с областью Ломбардия, где зарегистрировали уже больше 200 случаев заболевания коронавирусом. Приграничный кантон Тичино ежедневно посещают около 68 тысяч человек из Италии.

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Ограничивать пересечение границы или вводить более строгий пограничный контроль Швейцария пока не планирует. Глава отделения инфекционных заболеваний швейцарского минздрава Даниэль Кох накануне призвал жителей спокойствие. По его словам ситуация вызывает озабоченность, но, по его словам, в Италии наблюдается локальная вспышка коронавирусной болезни, а не эпидемия. Он отметил, что введение более строгого пограничного контроля – неэффективная мера. В случае эпидемии в Европе остановить распространение вируса было бы невозможно, так как страны континента слишком сильно взаимосвязаны между собой.

Во вторник министры здравоохранения Италии, Швейцарии, Германии, Словении, Франции и Австрии встретились в Риме для консультаций в связи с эпидемией коронавируса.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

По состоянию на 25 февраля в мире зарегистрировано 80 тыс. 150 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тыс. 699 - летальные, выздоровели уже 27 тыс. 695 человек.

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая выявления COVID-19 не зафиксировано.