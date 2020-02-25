В Каталонии зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом

Всего в Испании зарегистрировано четыре случая заболевания коронавируса.

Испанские органы здравоохранения зафиксировали заболевание коронавирусом в Каталонии, что стало первым случаем на материковой части Испании.

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Об этом сообщает Reuters.

До этого в Испании официально были подтверждены три случая инфицирования коронавирусом - на Канарских островах и на Майорке.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

По состоянию на 25 февраля в мире зарегистрировано 80 тыс. 150 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тыс. 699 - летальные, выздоровели уже 27 тыс. 695 человек.

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.