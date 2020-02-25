Медики впервые в мире пересадили руку от живого донора

Операция была проведена еще в январе, но о ней рассказали только сейчас.

Медики во Вьетнаме провели первую в мире операцию по трансплантации руки с кистью от живого донора.

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Об этом сообщили в Центральном ханойском военном госпитале номер 108, передает ТАСС.

По словам главного врача госпиталя профессора Май Хонг Банга, операция была выполнена 21 января. Пациент - 31-летний мужчина из Ханоя - активно проходит процесс реабилитации, функции кисти и предплечья у него постепенно восстанавливаются. Главврач отметил, что успех этой операции открывает новые возможности в развитии трансплантологии и теперь пересадка конечностей возможна не только от доноров, у которых диагностирована смерть мозга, но и от живых.

В 2016 году пациент получил производственную травму, из-за которой нижняя часть левой руки и предплечья оказались сломаны и полностью деформированы. Поскольку травма оказалась очень тяжелой, а рана совершенно не способной к заживлению, врачи были вынуждены ампутировать его левую руку ниже предплечья.

Донором стал также пострадавший от несчастного случая на производстве. Из-за серьезности травмы и угрозы заражения крови врачи были вынуждены назначить ампутацию руки. Хирурги обратили внимание, что часть ампутированной руки сохранилась здоровой и может быть использована для пересадки другим пациентам.

Как рассказал руководивший операцией хирург профессор Нгуен Тхе Хоанг, до настоящего времени в мире было выполнено 89 трансплантаций конечностей, которые были получены от доноров с умершим мозгом. Операция, проведенная в 108-м госпитале, стала первым в мировой хирургической практике случаем пересадки конечности от живого донора. Операция продолжалась в течение восьми часов с 10 утра до 6 вечера. Хирургам пришлось соединить 36 мышц и две большие кости, а также множество других тканей. Сразу после операции пациент смог самостоятельно пошевелить пальцами пересаженной руки, а сейчас он уже может хорошо ими двигать.