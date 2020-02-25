В Хорватии зарегистрирован первый случай коронавируса

В конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подтвердил первый зарегистрированный случай коронавируса в стране.

Об этом сообщает хорватское издание dnevnik.hr.

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Больным оказался мужчина молодого возраста, который прибыл из Милана (Италии) 21 февраля. Сейчас его госпитализировали в больницу Загреба.

«Система здравоохранения готова, и мы сделаем все для безопасности здоровья нации», – отметил премьер.

Хорватия ввела санитарный надзор за всеми лицами, которые приезжают из Италии, где случилась вспышка коронавируса.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

По состоянию на 25 февраля в мире зарегистрировано 80 тыс. 150 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тыс. 699 – летальные, выздоровело уже 27 тыс. 695 человек.