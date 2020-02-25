Первые два случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Австрии

Заболевшие родом из Италии, им по 24 года.

В Австрии зарегистрированы два случая инфицирования коронавирусом Covid-19.

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Информацию об этом подтвердил губернатор Гюнтер Платтер, сообщив, что два случая заражения выявлены в Тироле, передает APA.

Сейчас больных изолировали, они находятся в больнице города Инсбрук.

Известно, что заболевшим по 24 года. Они из Италии, но живут в австрийском Инсбруке.

Напомним, по состоянию на 25 февраля в мире зарегистрировано 80 тысяч 150 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тыс. 699 - летальные, выздоровели уже 27 тысяч 695 человек.