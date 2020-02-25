цей матеріал доступний українською

Первые два случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Австрии

14:35, 25 февраля 2020
Зарубежные новости
486 0
REUTERS

Читайте такжеНа Канарских островах обнаружили коронавирус у итальянского туриста

Информацию об этом подтвердил губернатор Гюнтер Платтер, сообщив, что два случая заражения выявлены в Тироле, передает APA.

Сейчас больных изолировали, они находятся в больнице города Инсбрук.

Известно, что заболевшим по 24 года. Они из Италии, но живут в австрийском Инсбруке.

Напомним, по состоянию на 25 февраля в мире зарегистрировано 80 тысяч 150 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тыс. 699 - летальные, выздоровели уже 27 тысяч 695 человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter