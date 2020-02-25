В Иране от коронавируса погибли уже 15 человек

Всего в стране подтвердили 95 случаев заболевания коронавирусом.

Представитель министерства здравоохранения Ирана подтвердил, что жертвами нового коронавирус стали 15 человек.

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Как сообщает “Радіо Свобода”, соответствующее заявление он сделал в эфире государственного телевидения. Всего в стране подтвердили 95 случаев заболевания коронавирус.

Представитель иранского Минздрава Мину Мохраз ранее заявлял, что коронавирус мог попасть в страну из-за китайских работников в Куме. Китайская компания возводит в этом регионе солнечную электростанцию.

По состоянию на 25 февраля в мире зарегистрировано 80 тыс. 150 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тис. 699 – летальные, выздоровели уже 27 тыс. 695 человек.