В мире зарегистрировали более 80 тысяч подтвержденных случаев нового коронавируса - Минздрав

В результате осложнений, вызванных COVID-19, 2 тыс. 699 человек умерли, выздоровели - 27 тыс. 695 человек.

По состоянию на 25 февраля в мире зарегистрировано 80 тысяч 150 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тыс. 699 - летальные, выздоровели уже 27 тысяч 695 человек.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

При этом отмечается, что в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.

С 24 февраля у всех людей, которые приезжают из стран, где зарегистрированы случаи заболевания, вызванного COVID-19, будут проверять уровень температуры тела.

Температурный скрининг также будет проводиться для всех пассажиров в основных аэропортах Украины и для пересекающих пункт пропуска «Тиса» на Закарпатье. Впоследствии такой же режим будет работать и на остальных пограничных пунктах.

Также вчера Бюро ВОЗ в Украине передало 30 наборов реагентов для тестирования на COVID-19 в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины. Наборы содержат примерно 3 тыс. реакций, чего хватит для исследования на заболевания более 950 человек методом полимеразной цепной реакции.

Также в Минздраве напомнили, что, согласно данным ВОЗ, вирус, который вызывает заболевание COVID-19 называется SARS-CoV-2.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

По последним данным китайских властей, количество умерших вследствие инфицирования коронавируса COVID-19 в стране достигает уже 2 тыс. 666 человек. Количество больных, у которых подтверждено наличие коронавируса, - 77 тыс. 779, выздоровели - 27 тыс. 323 человека.