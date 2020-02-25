Диетолог рассказал, что нельзя есть перед сном

Эксперт подчеркнул, что страдающим бессонницей лучше отказаться от поздних ужинов.

Названы вредные для сна продукты. Среди них - сырые овощи и салаты, чили, имбирь, шоколад и солодка, а также содержащие кофеин напитки.

К такому выводу пришел немецкий диетолог Хайдрун Шуберт, пишет Focus.

Так, после приема сырых овощей начинается активное пищеварение, что мешает организму успокоиться и перейти в фазу глубокого сна.

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Чили и имбирь усиливают обмен веществ, могут повысить температуру тела, что также не способствует здоровому сну.

В списке вредных для сна продуктов также оказалась солодка, в ней содержится много глицирризиновой кислоты, повышающей давление.

Среди вредных для сна продуктов оказались также шоколад и напитки с содержанием кофеина.

Кроме того, Шуберт порекомендовал людям, страдающим бессонницей, отказаться от поздних ужинов, чтобы дать организму время настроиться на отдых.

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