Число жертв коронавируса в Италии выросло до семи

Италия занимает третье место в мире по количеству выявленных случаев инфицирования.

В Италии число жертв смертельного коронавируса выросло до семи.

Как передает агентство ANSA, в понедельник скончался 62-летний мужчина. Житель Комо после заражения коронавирусом был переведен в больницу в ночь на субботу. 23 февраля его состояние ухудшилось и мужчину перевели в реанимацию. Впоследствии он умер.

Ранее руководитель департамента гражданской защиты Анжело Борелли сообщил, что 167 случаев инфицирования выявлено в регионе Ломбардия (4 летальных), 27 случаев - в регионе Венето (1 летальный), и еще 18 случаев в Эмалии Романьи, 4 в Пьемонте и 3 - в Лацио. Еще один летальный случай зафиксирован в больнице Милана. Борелли заявил, что 99 человек лечатся стационарно, 23 проходят интенсивную терапию, а 91 - находится в изоляции дома.

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В настоящее время Италия занимает третье место в мире по количеству выявленных случаев инфицирования новым коронавирусом после Китая и Южной Кореи.

Как сообщал УНИАН, Генеральное консульство Украины в Милане приостанавливает работу из-за распространения коронавируса на севере Италии.