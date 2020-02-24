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Уже более 10 дней в мире наблюдается снижение количества случаев коронавируса - МОЗ

17:47, 24 февраля 2020
Зарубежные новости
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Вспышка коронавируса пошел на спад / REUTERS

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Он отметил, что в мире зафиксировано уже более 79 тысяч случаев инфицирования коронавирусом.

"В то же время уже более 10 дней наблюдается ежедневное снижение количества случаев, которые регистрируются. Уже на протяжении 5 дней нет превышения даже 1 тыс. случаев в день", - отметил Ляшко.

Представитель Минздрава добавил, что 80% всех случаев локализованы в провинции Хубэй, а 97% локализованы в самой Китайской Народной Республике.

"На весь остальной мир приходится 3% случаев зарегистрированной коронавирусной инфекции, которая распространяется во многих странах мира", - сказал Ляшко.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавирусу COVID-19.

По состоянию на 24 февраля в мире зарегистрировано 79 тыс. 360 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тыс. 619 - летальные.

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