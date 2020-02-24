Китайцам запретили есть диких животных из-за коронавируса

Ученые первоначально предполагали, что источником заражения были летучие мыши, которые незаконно продавались на рынке в Ухане.

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил запрет на потребление в пищу и незаконную торговлю дикими животными, которые считаются вероятным источником коронавируса.

Законодательный орган Китая принял это решение, чтобы "защитить общественное здоровье и экологическую безопасность", пишет НВ со ссылкой на CNN.

Этот шаг направлен на то, чтобы "полностью запретить поедание диких животных", а также "бороться с незаконной торговлей дикими животными".

Использование диких животных в научных исследованиях, медицине и на выставках теперь требует "строгой проверки и одобрения" надзорного ведомства.

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Власти Китая с 26 января приостановили торговлю дикими животными в попытке остановить распространение коронавируса.

Китайские ученые первоначально предполагали, что источником заражения были летучие мыши, которые незаконно продавались на рынке в Ухане, ставшем эпицентром распространения COVID-19.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 24 февраля в Китае подтверждены 77 150 случаев заражения коронавирусом Covid-19, смертельный исход зафиксирован у 2 592 случаев.

Тем временем, в Италии зафиксирована пятая смерть от коронавируса из Китая. На данный момент в стране официально зафиксировано 219 случаев заражения.