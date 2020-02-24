Число жертв коронавируса в Южной Корее выросло до 8 человек, более 800 зараженных

Большинство новых случаев заражения связаны с церковью в юго-восточном городе Тэгу.

В Южной Корее стремительно распространяется коронавирус. Количество зараженных Covid-19 уже увеличилось до 833 человек.

Об этом сообщает Reuters.

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Большинство новых случаев заражения связаны с церковью в юго-восточном городе Тэгу после того, как на прошлой неделе 61-летняя женщина, посещавшая там службу, показала положительный результат на вирус.

Выросло также и количество жертв коронавируса - до 8 человек.

Как сообщал УНИАН, накануне, 23 февраля, Южная Корея объявила высший уровень опасности из-за коронавируса. Это позволит правительству закрыть общественные заведения и запретить массовые собрания.

Между тем в Китае по состоянию на 24 февраля количество инфицированных коронавирусом Covid-19 достигло 77 150, скончались 2 592 человека.