Число жертв коронавируса в Южной Корее выросло до 8 человек, более 800 зараженных
15:34, 24 февраля 2020Зарубежные новости
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Большинство новых случаев заражения связаны с церковью в юго-восточном городе Тэгу.
Ілюстрація REUTERS
В Южной Корее стремительно распространяется коронавирус. Количество зараженных Covid-19 уже увеличилось до 833 человек.
Об этом сообщает Reuters.
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Большинство новых случаев заражения связаны с церковью в юго-восточном городе Тэгу после того, как на прошлой неделе 61-летняя женщина, посещавшая там службу, показала положительный результат на вирус.
Выросло также и количество жертв коронавируса - до 8 человек.
Как сообщал УНИАН, накануне, 23 февраля, Южная Корея объявила высший уровень опасности из-за коронавируса. Это позволит правительству закрыть общественные заведения и запретить массовые собрания.
Между тем в Китае по состоянию на 24 февраля количество инфицированных коронавирусом Covid-19 достигло 77 150, скончались 2 592 человека.
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