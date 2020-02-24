Излечившиеся от коронавируса начали заражаться повторно
14:35, 24 февраля 2020Зарубежные новости
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Почему так произошло, не уточняется.
REUTERS
В китайском городе Ухань зарегистрированы случаи повторного заражения коронавирусом у уже излечившихся от него людей.
Об этом сообщается на сайте госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
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В отчете ведомства говорится, что, по данным на 23 февраля, 195 выписанным пациентам был во второй раз поставлен диагноз. Почему так произошло, не уточняется.
Как сообщалось, по состоянию на 24 февраля в мире зарегистрировано 79 тысяч 360 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тысячи 619 - летальных.
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