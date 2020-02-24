Излечившиеся от коронавируса начали заражаться повторно

Почему так произошло, не уточняется.

В китайском городе Ухань зарегистрированы случаи повторного заражения коронавирусом у уже излечившихся от него людей.

Об этом сообщается на сайте госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

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В отчете ведомства говорится, что, по данным на 23 февраля, 195 выписанным пациентам был во второй раз поставлен диагноз. Почему так произошло, не уточняется.

Как сообщалось, по состоянию на 24 февраля в мире зарегистрировано 79 тысяч 360 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тысячи 619 - летальных.