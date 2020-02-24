Первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в Кувейте и Бахрейне

В Бахрейне заболел один человек, тогда как в Кувейте - сразу три.

Кувейт и Бахрейн подтвердили первые случаи заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что в Бахрейне симптомы коронавируса обнаружили у гражданина, приехавшего из Ирана. В Минстерства здравоохранения Бахрейна заявили, что в связи с этим "были приняты все необходимые меры в отношении людей, которые контактировали с пациентом".

Между тем Кувейт сообщает о сразу трех случаях коронавируса у людей, которые недавно были эвакуированы из северо-восточного иранского города Мешхад.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса.

По состоянию на 24 февраля в Китае коронавирусом Covid-19 инфицированы уже 77 150 человек, умерли 2 592 человека.