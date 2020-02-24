В Италии от коронавируса умер уже четвертый человек

Количество зараженных в стране составляет 153 человека.

В Италии количество жертв нового коронавируса из Китая увеличилось до 4 человек.

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От заражения коронавирусом умер 84-летний житель Бергамо, передает rainews.

Количество зараженных увеличилось до 153 человек.

Как сообщается, положение дел в Италии сейчас встревожило всю Европу и, в частности, соседние страны. Причем Франция, Швейцария и Австрия не исключают каких-либо контрмер, если ситуация ухудшится.

Как сообщал УНИАН, в связи со вспышкой заболевания в стране отменяют массовые мероприятия, в том числе и знаменитый карнавал.

Из-за распространения коронавируса в Милане на неделю закрыты школы, театры, кинотеатры, бары и ночные клубы. Также закрыты для посещения местные достопримечательности, в частности кафедральный собор Милана, оперный театр «Ла Скала», художественная галерея «Брера».