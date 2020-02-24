Здоровым людям разрешили выезжать из изолированного Уханя

Чтобы получить разрешение на выезд, нужно иметь "весомые причины".

В Ухане ослабили блокировку коронавируса и разрешили здоровым людям, которые не имеют симптомов инфицирования, выезжать из города.

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Об этом передает The Guardian.

Как сообщается, в понедельник китайские власти в Ухане, который с 23 января находится в общегородском карантине, заявили, что находящиеся там здоровые люди могут выезжать за пределы города.

Однако, для выезда необходимы "веские причины", например, необходимость лечения в другом месте (но не коронавируса). Покинуть город разрешается людям, у которых нет симптомов заболевания и они не контактировали с больными коронавирусом.

Одновременно с Уханем меры предосторожности снизили несколько китайских провинций.

Как сообщал УНИАН, от коронавируса в Китае умерло 2592 человека, инфицировано 77150. При этом несколько снизилось количество зараженных коронавирусом за сутки.