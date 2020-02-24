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Названа самая устойчивая к раку группа крови

17:08, 24 февраля 2020
Зарубежные новости
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REUTERS

Ученые из Каролинского института (Швеция)  пришли к выводу, что обладатели второй группы крови меньше других людей рискуют получить онкологическое заболевание. 

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Об этом сообщают росСМИ. А вот люди с первой группой крови находятся в группе риска: им необходимы регулярные обследования.

Эксперты подчеркнули, что главными факторами развития рака остаются злоупотребление алкоголем и табаком.

В ходе исследования ученые проанализировали собранные нп протяжении 25 лет медицинские данные нескольких тысяч пациентов.

Ранее японские ученые назвали группу крови, которая связана с высоким риском смерти.

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