В Южной Корее резко выросло число инфицированных и погибших от коронавируса

115 новых случаев заражения связаны с религиозной сектой в городе Тэгу.

В Южной Корее зафиксировали седьмую смерть от китайской коронавирусной инфекции и еще 161 случай заражения Covid-19.

Об этом сообщает Reuters.

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Таким образом, количество заболевших коронавирусом на территории страны выросло до 763. Известно, что 115 новых случаев связывают с церковью в юго-восточном городе Тэгу.

Отмечается также, что седьмой жертвой коронавируса на территории Южной Кореи стал 62-летний мужчина из больницы в Чонгдо.

Как сообщал УНИАН, накануне, 23 февраля, Южная Корея объявила самый высокий уровень опасности из-за коронавируса. Это позволит правительству закрыть общественные заведения и запретить массовые собрания.

Между тем в Китае по состоянию на 24 февраля количество инфицированных коронавирусом Covid-19 выросло до 77 150, умерли уже 2 592 человека.