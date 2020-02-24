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В Южной Корее резко выросло число инфицированных и погибших от коронавируса

08:14, 24 февраля 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает Reuters.

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Таким образом, количество заболевших коронавирусом на территории страны выросло до 763. Известно, что 115 новых случаев связывают с церковью в юго-восточном городе Тэгу.

Отмечается также, что седьмой жертвой коронавируса на территории Южной Кореи стал 62-летний мужчина из больницы в Чонгдо.

Как сообщал УНИАН, накануне, 23 февраля, Южная Корея объявила самый высокий уровень опасности из-за коронавируса. Это позволит правительству закрыть общественные заведения и запретить массовые собрания.

Между тем в Китае по состоянию на 24 февраля количество инфицированных коронавирусом Covid-19 выросло до 77 150, умерли уже 2 592 человека.

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