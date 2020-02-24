Врач рассказала, кому нельзя есть блины

Вредными блины могут оказаться для тех, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Врач-эндокринолог Елена Мамонтова заявила, что блины могут нанести вред здоровью.

В комментарии АиФ она объяснила, кому нельзя есть блины.

Блины — достаточно калорийное блюдо, которое, с одной стороны, дает энергию нашему организму, насыщает минералами (кальцием, магнием, фосфором, калием), витаминами группы В, фолиевой и никотиновой кислотами, а с другой — повышает нагрузку на внутренние органы, участвующие в переваривании и усвоении компонентов блюда.

Однако если у человека есть непереносимость глютена, ему придется отказаться от такого варианта блюда. Ведь вред здоровью может быть нанесен достаточно серьезный. Если же без блинов совсем никак, то сегодня есть альтернативные варианты, которые позволят приготовить любимый продукт без риска для здоровья. Так, например, можно сделать блины на альтернативной муке — рисовой или кукурузной. Ведь в этих культурах глютена нет.

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Вредными блины могут оказаться для тех, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, например тот же панкреатит или холецистит и, естественно, цирроз печени. Ведь настолько тяжелая пища перегружает и без того работающие на пределе системы.

Не стоит забывать и о высоком содержании углеводов в блинах. Это значит, что они имеют высокий гликемический индекс. Поэтому блины не советуют использовать в рационе людей с избыточным весом и при сахарном диабете, особенно если речь идет о заболевании 2 типа.

Важный момент — блины лучше употреблять через некоторое время после приготовления, так снижается нагрузка на пищеварительные органы. Ведь свежая выпечка нередко негативно влияет на работу системы ЖКТ.

При употреблении блинов нужно иметь в виду, что пищеварительная система маленьких детей не приспособлена к употреблению калорийной и жирной пищи. Такая еда медленно переваривается и усваивается детским организмом, в результате чего повышается газообразование, появляется метеоризм. Детям до 3 лет противопоказана любая жареная пища. С 1,5 лет можно пробовать давать ребенку постные бездрожжевые блины, без начинки, на воде. Начинать лучше с одного блинчика и понаблюдать за реакцией детского организма.

Как сообщал УНИАН, Масленица 2020 в Украине начинается 24 февраля и продлится целую неделю, до 1 марта.

Главным символом Масленицы являются блины, которые символизируют солнце. На блины обычно приглашают гостей и сами ходят в гости. Блины начиняют различными начинками.