Минздрав: коронавирус мог преодолеть видовой барьер для человека от другого животного, а не летучей мыши

По данным Минздрава, этими промежуточными животными-хозяевами могут быть домашние, дикие или одомашненные дикие животные, которых еще не идентифицировали.

Наиболее вероятными природными резервуарами для вируса COVID-19 являются летучие мыши, однако он мог преодолеть видовой барьер для человека от другого промежуточного животного-хозяина.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Согласно данным ВОЗ вирус COVID-19, который вызывает заболевание, называется SARS-CoV-2. Наиболее вероятными природными резервуарами для SARS-CoV-2 являются летучие мыши, но считается, что вирус преодолел видовой барьер для человека от другого промежуточного животного-хозяина. Этими промежуточными животными-хозяевами могут быть домашние, дикие или одомашненные дикие животные, которых еще не идентифицировали", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом коронавирусы очень стабильны в замороженном состоянии. Согласно исследованиям других коронавирусов, они показали выживание до двух лет при -20 ° C. Исследования, проведенные на SARS-CoV и MERS-CoV, показывают, что эти вирусы могут сохраняться на различных поверхностях в течение нескольких дней в зависимости от комбинации параметров, таких как температура, влажность и свет.

Например, как пояснили в министерстве, при температуре охлаждения (4°C) MERS-CoV может оставаться жизнеспособным до 72 часов.

"Современные данные о других штаммах коронавирусов показывают, что хотя коронавирусы, вероятно, стабильны при низких и замораживающих температурах в течение определенного периода, гигиена пищевых продуктов и надлежащие методы обеспечения безопасности пищевых продуктов могут предотвратить их передачу через продукты питания. В частности, коронавирусы являются термолабильными, что означает, что они чувствительны к нормальной температуре приготовления (70°C). Поэтому, как правило, следует избегать потребления сырых или недоваренных продуктов животного происхождения. С сырым мясом, сырым молоком или сырыми органами животных следует вести себя осторожно, чтобы избежать перекрестного загрязнения сырой пищи. SARS-CoV и MERS-CoV подвержены наиболее применяемым протоколам очистки и дезинфекции, и пока нет никаких признаков того, что SARS-Cov-2 ведет себя по-другому", - добавили в Минздраве.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власть Китая заявила в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.