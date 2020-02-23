В Иране зафиксировано 15 новых случаев инфицирования коронавирусом, два человека умерли - СМИ

Число умерших от COVID-19 в этой стране возросло до восьми, это самый высокий показатель за пределами Китая.

В Иране зафиксировали еще две смерти от коронавируса COVID-19 и 15 новых случаев инфицирования.

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Как сообщает Радио Свобода, общее число умерших возросло до восьми, и это самый высокий показатель за пределами Китая.

По словам пресс-секретаря Министерства здравоохранения Ирана Киануша Джаганпура, общее число больных на территории страны увеличилась до 43 человек.

Накануне Министерство здравоохранения Ирана сообщало о 785 случаях вероятного инфицирования коронавирусом COVID-19.

В нескольких городах страны закрыты школы, университеты и кинотеатры, отменены спектакли и концерты, спортивные матчи будут проходить без зрителей.

Представитель иранского Минздрава Мину Мохраз заявлял, что коронавирус мог попасть в страну через китайских работников в Куме. Китайская компания сторит в регионе солнечную электростанцию.

Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-iran-15-novyh-hvoryh-2-pomerlyh/30449872.html

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

По состоянию на 23 февраля в мире зафиксировано 78 тыс. 771 случай заражения коронавирусом COVID-19, 2 тыс. 461 человек погиб от болезни, 23 тыс. 232 человека выздоровели.