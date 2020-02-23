В Италии ограничили свободу передвижения и отменили мероприятия из-за вспышки коронавируса

По последним данным, в Италии 79 пациентов с коронавирусом.

Италия приняла «чрезвычайные меры» для борьбы с распространением крупнейшей вспышки нового коронавируса в Европе.

Об этом сообщает BBC.

Читайте такжеКоронавирус в Италии: уже 50 заражений, за сутки количество выросло более чем в 8 раз

Премьер-министр Джузеппе Конте объявил план на случай чрезвычайной ситуации поздно в субботу, по последним данным, в Италии 79 пациентов с коронавирусом.

Меры были введены после того, как было подтверждено, что двое итальянских граждан умерли от вируса.

Десять городов в северных районах Ломбардии и Венето были эффективно изолированы.

Около 50 тысячам жителей этих регионов запретили выезжать из населенных пунктов.

Конте сказал, что теперь будет запрещено покидать районы вспышки или посещать их без специального разрешения.

Все школьные и спортивные мероприятия в этих районах были приостановлены.

Полиция и, при необходимости, вооруженные силы будут уполномочены обеспечивать соблюдение этих правил.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса.

По состоянию на 23 февраля по всему миру зафиксировано 78 771 эпизод заражения коронавирусом COVID-19, при этом 2461 человек погибла от болезни.