Коронавирус: число заболевших достигло почти 79 тысяч, 23 тысячи выздоровели

Жертвами болезни стали почти две с половиной тысячи человек.

По состоянию на 23 февраля по всему миру зафиксировано 78 тысяч 771 эпизод заражения коронавирусом COVID-19, 2461 человек погиб от болезни. В то же время, 23 тысячи 232 человека выздоровели.

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Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию эпидемии коронавируса, созданного специалистами Университета Джона Хопкинса. Подавляющее число заражений по-прежнему фиксируется в Китае, где началась эпидемия.

В то же время, 556 случаев зафиксировано в Южной Корее, 135 - в Японии, 89 - в Сингапуре, 79 - в Италии.

Накануне сообщалось, что в Италии за сутки количество зараженных выросло более чем в 8 раз.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.