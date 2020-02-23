У троих эвакуированных с лайнера Diamond Princess россиян обнаружили коронавирус

Заболевание протекает в легкой форме без выраженных симптомов и осложнений.

Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова заявила о том, что у трех россиян с круизного лайнера Diamond Princess подтвердилось заражение коронавирусом COVID-19.

По ее словам, заболевание "протекает в легкой форме", сообщает Интерфакс.

«22 февраля 2020 года на территорию Российской Федерации из Японии были эвакуированы российские граждане, находившиеся на круизном лайнере Daimond Princess, где зарегистрирована крупная вспышка COVID-19. В Российскую Федерацию возвратились восемь россиян, из которых у троих в период нахождения на лайнере был выявлен новый коронавирус, остальные российские граждане отказались от перелета специальным комфортабельным бортом МЧС», — заявила Голикова.

Читайте такжеСША обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе

Напомним, на борту круизного лайнера Diamond Princess, который встал на рейд в японском порту Йокогама в начале февраля, было подтверждено 634 случая заражения COVID-19. Двое пассажиров умерли.

На Diamond Princess находятся 25 украинцев. Двое из них — мужчина и женщина, которые являются членами экипажа — заразились коронавирусом. С 19 февраля пассажиры корабля начали покидать лайнер после двухнедельного карантина.