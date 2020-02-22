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США обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе

22:58, 22 февраля 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация / REUTERS

Чиновники Государственного департамента США заявили, что тысячи связанных с Россией аккаунтов в социальных сетях пытаются распространять дезинформацию о коронавирусе COVID-19.

По данным чиновников Госдепа, фейковые аккаунты используют в Twitter, Facebook и Instagram. Сообщения размещают на нескольких языках, сообщает Радио Свобода.

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В частности, с аккаунтов размещают информацию, что COVID-19 был биологическим оружием, разработанным Центральным разведывательным управлением США. Это сделали якобы для того, чтобы вести экономическую войну с Китаем.

Согласно отчету Госдепартамента, многие аккаунты ранее использовали, чтобы распространять дружественные России сообщения о войне в Сирии и о протестах активистов движения «Желтые жилеты» во Франции.

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