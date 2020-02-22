В Италии зафиксировали вторую смерть от коронавируса из Уханя

В Италии за сутки зафиксировали вторую смерть от китайского коронавирус.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на агентство ANSA.

Второй жертвой коронавирус стала жительница региона Ломбардия. Ее смерть наступила через несколько часов после того, как коронавирус унес жизнь 77-летнего мужчину в соседнем регионе Венето.

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Погибший находился в больнице.

Следует заметить, что перед двумя смертями в Италии, единственным случаем гибели от коронавируса в Европе был китайский турист. Он умер на прошлой неделе во Франции.

Сейчас в Италии зарегистрировано 30 случаев заражения коронавирусом. Кроме того, на севере страны, после новых случаев заражения на коронавирус, изолировали десять городов. Это произошло после того, как десять пациентов и пять врачей подхватили Covid-19 в провинции Ломбардия, а еще два случая зафиксировали в регионе Венето. Власть приказала закрыть в этих двух регионах все школы, бары и другие общественные места.

Напомним, вспышка вируса начался с рынка морепродуктов и животных в китайском городе Ухань. Он вызывает симптомы, похожие на простуду, но быстро поражает легкие и другие органы. Патоген относится к большому семейству коронавирусов. Болезнь уже распространилась на десятки стран. Двое украинцев подхватили вирус на круизном лайнере.

Всемирная организация здравоохранения дала официальное название новому убийственном коронавирус из Китая - COVID-19. В самом Китае его раньше назвали NCP (Novel Coronavirus Pneumonia), что означает - пневмония, которая вызывается новым типом коронавирус.

Первая вакцина от этого типа коронавирус появится не раньше, чем через полтора года.

Похоже, источником вспышки коронавирус есть какое-то животное. В то же время известно, что вирус может передался от человека человеку воздушно-капельным путем. Есть подозрения, что болезнь может передаваться даже в инкубационный период, когда носитель болезни не подозревает, что инфицирован.

Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного совещания объявила вспышку коронавирус чрезвычайной ситуацией международного значения. Это стало косвенным признанием того, что сдержать распространение болезни не удается и она из локальной проблемы приобретает глобальный масштаб.