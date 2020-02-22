В Италии зафиксирована первая смерть от коронавируса

Это уже вторая смерть от коронавируса в Европе.

В пятницу, 21 февраля, в Италии был зафиксирован первый случай смерти от пневмонии, которую вызывает коронавирус COVID-19.

Умер мужчина в возрасте 78 лет, который находился в больнице под городом Падуя в области Венето, сообщает НВ со ссылкой на Corriere della Sera.

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Его жена находится в этой же больницей с подозрением на коронавирус.

Сообщается, что власти региона создали кризисное подразделение и приняли решение о закрытии больницы на неделю.

Накануне стало известно, что в Италии число зараженных коронавирусом достигло 16 человек.

Это вторая смерть от коронавируса в Европе, напоминает РБК. В середине февраля стало известно, что во Франции скончался турист из Китая, у которого обнаружили заболевание. По словам министра здравоохранения Франции Аньез Бузен, 80-летний китаец приехал во Францию из провинции Хубэй.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 21 февраля количество пациентов, которых удалось вылечить от нового типа коронавируса в мире возросло до 18 515 человек. В то же время количество летальных исходов увеличилось в мире до 2 247, а вирусом заболели уже 76 723 человек.