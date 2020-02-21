В Китае мужчина повторно заразился коронавирусом

Тест показал положительный результат спустя десять дней после того, как его выписали из больницы.

В китайской провинции Сычуань у пациента выявлено повторное заражение коронавирусом COVID-19.

Мужчина, который только вылечился от коронавируса COVID-19, второй раз заразился в провинции Сычуань, сообщает НВ со ссылкой на Taiwan News.

В среду, 19 февраля местные СМИ сообщили, что у мужчины в столице Сычуани Чэнду был положительный результат теста на вирус во время регулярного обследования спустя десять дней после того, как его выписали из больницы.

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В пятницу, 21 февраля, эту информацию подтвердили.

Мужчину вместе с семьей доставили в ближайшее медицинское учреждение.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 21 февраля количество пациентов, которых удалось вылечить от нового типа коронавируса, в мире выросло до 18 515 человек. В то же время количество летальных исходов увеличилось в мире до 2 247, а вирусом заболело уже 76 723 человек.