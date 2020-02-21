В Италии у 16 человек обнаружен коронавирус

Два новых случая инфицирования произошли на северо-востоке Италии в регионе Венето.

В итальянском регионе Венето зафиксировано еще два случая инфицирования коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство ANSA.

Сообщается, что два новых случая инфицирования произошли на северо-востоке Италии в регионе Венето. Сейчас инфицированные находятся в изоляции в ожидании повторного теста на вирус.

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Еще 6 человек инфицировались в регионе Ломбардия. Известно, что никто из зараженных в последнее время не посещал Китай. Ранее власти Италии сообщали о 8 случаях COVID-19, среди которых 5 медицинских работников.

Таким образом общее количество заразившихся в Италии достигло 16 человек.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 21 февраля количество пациентов, которых удалось вылечить от нового типа коронавируса, в мире выросло до 18 515 человек. В то же время количество летальных исходов увеличилось в мире до 2 247, а вирусом заболело уже 76 723 человек.