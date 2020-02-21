В Ливане зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом - СМИ

Женщина, которая заболела, приехала из Ирана.

Сегодня, 21 февраля, в Ливане зарегистрирован первый случай инфицирования коронавирусом из Китая.

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Недуг подхватила женщина, которая прилетела из иранского города Кум. Еще двух человек с подозрением на коронавирус проверят медики.

Об этом сообщил министр здравоохранения республики Хаммад Хасан, сообщает ТСН со ссылкой на CNN.

По его словам, 45-летнюю женщину поместили в карантин в госпиталь при университете им. Рафика Харири.

"Еще два человека, которые могли быть инфицированы, едут сейчас на карете скорой помощи в больницу, где им выделены комнаты в карантинном отделении", - заявил Хаммад Хасан.

Кроме этого, всех, кто вернулся из Ирана, будут в обязательном порядке отправлять на домашний карантин на 14 дней.

Также Хасан заверил, что ситуация с коронавирусом находится под контролем ведомства, проводится постоянный мониторинг обстановки, а также приняты все возможные меры для предотвращения распространения заболевания. Как заявил Хаммад Хасан, оснований для паники нет.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.