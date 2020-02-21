Искусственный интеллект обнаружил антибиотик, который убивает одну из самых опасных бактерий мира

Новое соединение оказалось эффективным в борьбе против возбудителя заболеваний, с которым не способны справится все известные антибиотики.

Ученые с помощью искусственного интеллекта открыли новое мощное антибиотическое соединение, способное убивать одну из самых опасных бактерий в мире. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Cell, вещество успешно устранило из тела мышей бактерию, которая неуязвима перед всеми известными антибиотиками.

Как пишет Newsweek, команда исследователей во главе с Региной Барзалай и Джеймсом Коллинзом из Массачусетского технологического института открыли новое соединение с помощью алгоритма «машинного обучения». Машина отсканировала базу данных химических соединений с целью определить новое, которое могло бы эффективно уничтожать бактерию через разные механизмы уже известных медикаментов.

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По словам ученых, это первый случай, когда машинное обучение было использовано для поиска антибиотиков таким образом.

«Мы хотели разработать платформу, которая позволила бы нам использовать силу искусственного интеллекта для начала нового поколения лекарств», - сказал Коллинз.

«Наш подход смог обнаружить эту невероятную молекулу, которая потенциально может оказаться самым мощным антибиотиком в истории», - добавил он.

Неуязвимость к антибиотикам, которую определенная бактерия способна развивать, становится все более серьезной угрозой для здравоохранения по всему миру. Во Всемирной организации здравоохранения отмечали, что решение этой проблемы требует «действий во всех правительственных и общественных секторах». На самом деле ежегодно только в США около 2,8 миллионов человек становятся зараженными патогенами, неуязвимыми к антибиотикам. Это вылилось в более чем 35 тысяч смертей, согласно данным Центра контроля и профилактики заболеваний. В ООН прогнозируют, что без новых эффективных лекарств явление может набрать обороты и по состоянию на 2050 год отбирать жизнь 10 миллионов людей ежегодно. Поэтому поиски новых антибиотиков очень важен.

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Однако, на протяжении последнего десятилетия мало препаратов было разработано. Кроме того, новые лекарства часто подобны тем, которые уже доступны. Поиски новых антибиотиков также сдерживаются тем фактом, что выявление потенциально эффективных соединений – это дорогостоящий и длительный процесс, который, к тому же, часто сосредоточен на относительно узком спектре химических соединений.

Поэтому в новом исследовании ученые использовали машинное обучение, чтобы сделать обнаружение совершенно новых химический соединений дешевым и быстрым.