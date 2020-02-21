Минздрав: Китай пересмотрел классификацию случаев для коронавируса COVID-19

Останутся только две классификации: «подозреваемые» и «подтвержденные» для всех областей.

Китай пересмотрел свое руководство по классификации случаев для коронавируса COVID-19, исключив классификацию «клинически диагностированный».

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

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Как отмечается, теперь останутся только две классификации: «подозреваемые» и «подтвержденные» для всех областей.

Подтвержденные случаи будут зарегистрированы только после лабораторного анализа.

«Именно поэтому, ожидается, что некоторые сообщенные ранее «клинически диагностированные» случаи будут исключены в течение ближайших дней, потому что проводится лабораторное тестирование, а некоторые, как было установлено, являются COVID-19 отрицательными», - пояснили в Минздраве.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.