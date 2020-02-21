Доказан вред вкусной еды

В исследовании приняли участие 110 добровольцев от 20 лет.

Продолжительное употребление вкусной пищи с высоким содержанием жира и углеводов оказывает вредное влияние на мозг.

Оказалось, что при этом свойства гиппокампа изменяются таким образом, что человеку трудно вернуться к здоровому образу жизни. Об этом заявила группа ученых из США, Австралии и Британии, сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

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В исследовании приняли участие 110 добровольцев от 20 лет. В течение недели одна часть добровольцев придерживалась обычного здорового рациона питания, а другая употребляла продукты с высоким содержанием жиров и углеводов, включая сахар.

В ходе исследования выяснилось, что употребление нездоровой пищи в течение недели ухудшает память и вызывает изменения в гиппокампе, который играет важную роль в регулировании питания.

Ранее специалисты рассказали, в какое время лучше завтракать, и назвали полезные варианты первого приема пищи.