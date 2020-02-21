Стало известно, когда Китай начнет испытания вакцины от нового коронавируса

Ученые смогут подготовить создаваемую ими вакцину от коронавируса к клиническим испытаниям только к концу апреля.

Китайские ученые смогут подготовить создаваемую ими вакцину от коронавируса нового типа COVID-19 к клиническим испытаниям только через два месяца.

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Об этом сообщил на брифинге замминистра науки и техники Китая Сюй Наньпин. «Согласно комплексным исследованиям и предварительным расчетам, вакцина будет подана на клинические испытания не ранее последней декады апреля», - рассказал замминистра, передает kommersant.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время новым вирусом, распространение которого началось в декабре 2019 года, заражено уже более 75 тыс. человек, жертвами болезни стало уже более 2,2 тыс. человек. Во Всемирной организации здравоохранения говорили, что первая вакцина от китайского коронавируса может появиться через полтора года. В середине февраля в Китае запустили в производство лекарство, которое потенциально может быть эффективным в борьбе с вирусом.