Коронавирус: число людей, которых удалось вылечить, выросло до 18 тысяч

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года.

По состоянию на утро 21 февраля количество пациентов, которых удалось вылечить от нового типа коронавируса, в мире выросло до 18 515 человек.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете Джона Хопкинса.

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Больше всего выздоровело на материковом Китае; 37 – в Сингапуре, 18 – Японии, 16 – Южной Кореи, 15 – в Малайзии, Таиланде, 12 – Германии, 8 – в Великобритании и др.

В то же время количество летальных исходов выросло в мире до 2 247, а вирусом заболело уже 76 723 человек.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года.

Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.