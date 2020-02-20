От коронавируса уже вылечили более 16 тысяч людей

Всего недугом заболели 75 726 человек.

По состоянию на утро 20 февраля от нового типа коронавируса в мире вылечили уже 16 427 пациентов.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете Джона Хопкинса.

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Большинство больных удалось спасти от смертельного недуга на материковом Китае, 34 – Сингапуре, 18 – Японии, 16 – Южной Кореи, 15 – Малайзии и Таиланде, 12 – в Германии, 8 – в Великобритании, 7 – в Вьетнаме, 6 – в Гонконге и др.

Одновременно 2 128 людей умерли. Летальные случаи зафиксированы, в частности, на материковом Китае, 1 – во Франции, Японии, Филиппинах и Тайване.

Всего недугом заболели 75 726 человек.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.